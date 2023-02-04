Derbilerde kaybetmedi

Galatasaray'da ilk sezonunda rekorları alt üst eden Okan Buruk, derbilerde başarılı performans gösteriyor. Deneyimli hocayla Beşiktaş ve F.Bahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Trabzon'dan ise 1 puanla dönmüştü. Buruk, Fırtına'yı devirerek kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.
Galatasaray'da ilk sezonunda rekorları alt üst eden Okan Buruk, derbilerde başarılı performans gösteriyor. Deneyimli hocayla Beşiktaş ve F.Bahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Trabzon'dan ise 1 puanla dönmüştü. Buruk, Fırtına'yı devirerek kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.