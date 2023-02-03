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TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Transferde büyük düşünen Galatasaray dev bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Orta saha mevkisine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızına kanca attı. Yönetim, transferi sezon sonu bitirmek için kolları sıvadı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:39 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:40
TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Dursun Özbek ve yönetimi, Avrupa kupalarında başarıyı hedefliyor ve bu noktada transferler için çalışmalar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da sezon sonu için yapılacak hamleler için de çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız için nabız yokladı.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Naby Keita'yı gündemine aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Gineli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Bunu fırsat bilmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Naby Keita, kariyerinde Horoya, Istres, Salzburg, Leipzig gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

1,72 boyundaki futbolcu 2018 yazında Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Naby Keita, bu sezon İngiliz devinde 10 maça çıkarken gol veya asist katkısında bulunamadı.

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