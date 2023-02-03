TRANSFER HABERİ: Sezon sonu bombası! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.
Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.
Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.
Galatasaray'ın yabancı transferi olarak; bir santrfor, bir de kanat bölgesine takviye yapması bekleniyor.
Dursun Özbek ve yönetimi, Avrupa kupalarında başarıyı hedefliyor ve bu noktada transferler için çalışmalar yapılıyor.
Galatasaray'da sezon sonu için yapılacak hamleler için de çalışmalar başladı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız için nabız yokladı.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Naby Keita'yı gündemine aldığı ifade edildi.
Gineli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.
Bunu fırsat bilmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Naby Keita, kariyerinde Horoya, Istres, Salzburg, Leipzig gibi takımların da formasını giydi.
1,72 boyundaki futbolcu 2018 yazında Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Naby Keita, bu sezon İngiliz devinde 10 maça çıkarken gol veya asist katkısında bulunamadı.