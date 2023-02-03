TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Transferde Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferde Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan yıldız oyuncu, haftalar geçtikçe ritmini buldu.
Takımla birlikte yükselen grafiğe ulaşan Kerem, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topluyor.
Genç oyuncu, Galatasaray'ın yakaladığı müthiş seri ve liderlikte önemli pay sahibi oldu.
Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcuya hücum bölgesindeki rotasyonda ilk tercihleri arasında yer veriyor.
Kerem Aktürkoğlu göz dolduran performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin gözdesi durumuna geldi.
Yeni sezon öncesi özellikle Fransızların kıskacında olan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray beklediği teklifi alamamıştı.
Başarılı futbolcu için bu kez dünya devi devrede.
HAYALİ GERÇEK OLUYOR!
Akşam'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali bu kez gerçek oluyor.
Sezona iyi başlangıç yapamayan ancak ilerleyen haftalarda kendini bulan milli futbolcu, kariyerinin imzasını atabilir.
SON TALİBİ LIVERPOOL!
Galatasaray'ın 20 milyon euro istediği Kerem Aktürkoğlu'nun son talibi Liverpool oldu.
Şu sıralar Atletico'nun radarında olan başarılı oyuncu için İngiliz basınında gündeme oturan bir haber geçildi.
Buna göre Liverpool, Galatasaray'ın yıldızı için resmen harekete geçti.
Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transferini iple çekiyor.
Dev kulübün yapacağı teklif transferde belirleyici olacak.
GALATASARAY'IN TALEBİ EN AZ 20 MİLYON EURO
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon sonunda da takımdan ayrılma olasılığı bulunan oyuncu için gelen teklifler yetersiz bulunmuştu.
Yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayalini bir sezon daha ertelemişti.
Liverpool'un Galatasaray'a yapacağı teklif merakla beklenirken, rakamın belirlenen seviyelerde olması durumunda Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılılara veda edecek.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.