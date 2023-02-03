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TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu için dünya devi devreye girdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 16:27
TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Transferde Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Sezona istediği başlangıcı yapamayan yıldız oyuncu, haftalar geçtikçe ritmini buldu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Takımla birlikte yükselen grafiğe ulaşan Kerem, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topluyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Genç oyuncu, Galatasaray'ın yakaladığı müthiş seri ve liderlikte önemli pay sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcuya hücum bölgesindeki rotasyonda ilk tercihleri arasında yer veriyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Kerem Aktürkoğlu göz dolduran performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin gözdesi durumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Yeni sezon öncesi özellikle Fransızların kıskacında olan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray beklediği teklifi alamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Başarılı futbolcu için bu kez dünya devi devrede.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

HAYALİ GERÇEK OLUYOR!
Akşam'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali bu kez gerçek oluyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Sezona iyi başlangıç yapamayan ancak ilerleyen haftalarda kendini bulan milli futbolcu, kariyerinin imzasını atabilir.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

SON TALİBİ LIVERPOOL!
Galatasaray'ın 20 milyon euro istediği Kerem Aktürkoğlu'nun son talibi Liverpool oldu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Şu sıralar Atletico'nun radarında olan başarılı oyuncu için İngiliz basınında gündeme oturan bir haber geçildi.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Buna göre Liverpool, Galatasaray'ın yıldızı için resmen harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transferini iple çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Dev kulübün yapacağı teklif transferde belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

GALATASARAY'IN TALEBİ EN AZ 20 MİLYON EURO
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Geçtiğimiz sezon sonunda da takımdan ayrılma olasılığı bulunan oyuncu için gelen teklifler yetersiz bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayalini bir sezon daha ertelemişti.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Liverpool'un Galatasaray'a yapacağı teklif merakla beklenirken, rakamın belirlenen seviyelerde olması durumunda Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılılara veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu dünya devine! Bonservisi...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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