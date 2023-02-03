Kurtarıcı Abdülkerim

Ümraniye sınavının bir başka kahramanı Abdülkerim Bardakçı da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim, bu sezon sarı- kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Aslan'ın ligde en az gol yiyen takım olmasına stoper bölgesindeki performansıyla büyük katkı sağlayan Abdülkerim, aynı zamanda bir forvet gibi de katkı veriyor. Tecrübeli oyuncu son olarak 1 gol, 1 asistlik performansıyla Ümraniyespor maçının kazanılmasında büyük katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu Sivasspor maçının da uzatma dakikalarında yaptığı asistle takımına galibiyeti getirmişti. Abdülkerim'in Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kendisine söylediği "Sen o kadar para eder misin?" sözlerini de akıllara getirdi.