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Kurtarıcı Abdülkerim

Ümraniye sınavının bir başka kahramanı Abdülkerim Bardakçı da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim, bu sezon sarı- kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Kurtarıcı Abdülkerim
Aslan'ın ligde en az gol yiyen takım olmasına stoper bölgesindeki performansıyla büyük katkı sağlayan Abdülkerim, aynı zamanda bir forvet gibi de katkı veriyor. Tecrübeli oyuncu son olarak 1 gol, 1 asistlik performansıyla Ümraniyespor maçının kazanılmasında büyük katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu Sivasspor maçının da uzatma dakikalarında yaptığı asistle takımına galibiyeti getirmişti. Abdülkerim'in Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kendisine söylediği "Sen o kadar para eder misin?" sözlerini de akıllara getirdi.

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