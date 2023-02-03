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Icardi'ye dünya basınından övgü yağdı: Olağanüstü!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü performansıyla dünya basınında büyük dikkat çekti. İspanyol medyası, “İcardi futboluyla herkesi şaşırtı. Müthiş” diye yazdı. Fransızlar "Türkiye'de yaşama döndü" derken, Arjantin'de ise "Taraftarı çılgına çevirdi" ifadesi kullanıldı. İşte karşınızda Mauro İcardi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Icardi'ye dünya basınından övgü yağdı: Olağanüstü!
Ümraniyespor karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle galibiyetin mimar olan Mauro İcardi ülkesi Arjantin'de ve Avrupa övgü odağı oldu. Performansı ve golleri yere göğe sığdırılamayan tecrübeli forvet için methiyeler dizildi. İşte onlardan bazıları:

İSPANYOL AS GAZETESI:
Hiç kimse Arjantinli golcüden bu kadar yüksek bir performans beklemiyordu. Rosariolu oyuncu performansıyla herkesi şaşırttı. Olağanüstü bir form ve öz güvene sahip olan İcardi, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürmeyi umuyor.
BEIN SPORTS ABD: İcardi, Galatasaray'ın galibiyetinde bir panenka ve bir harika kafa golü attı. Takımının geriden gelerek kazanmasına yardımcı oldu.
BEİN FRANSA: Icardi, Galatasaray'ı büyük bir tuzaktan kurtardı. Takımını ipten aldı ve sıralamadaki üstünlüğünü yeniden kazandı.
TYC SPORTS (ARJANTIN):
Icardi, Galatasaray'ın galibiyetinde çift gol kaydetti. Çelik gibi sinirleriyle galibiyeti getirdi.
MAXIFOOT (FRANSA): Icardi, Türkiye'de yeniden yaşama döndü.
AFRIQUE SPORTS: Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmesinde başrol oynadı.
INFOBAE (ARJANTIN): İcardi sonucu tersine çevirdi. 52 bin taraftar Arjantinli'nin golü sonrası sevinç patlaması yaşadı.

BONSERVİS İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar arasında İcardi çılgınlığı başladı. Sarı kırmızılılar, kiralık olarak forma giyen tangocu için sosyal medyada örgütlenerek bonservisinin alınması adına kampanya başlattılar. Piyasa değeri 17 milyon euro civarında olan 29 yaşındaki forvet için atılan tweetler'den biri şöyle oldu: Galatasaray, IBAN paylaşsa 20 milyon Galatasaray'lı 50 lira yollasa 1 milyar lira yapar (50M€) al sana İcardi'nin bonservis ve 3 senelik maaşının parası. Gönderirim diyenler...

3 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Galatasaraylıları kendisine aşık etmeye devam ediyor. Tecrübeli yıldız; iç saha, dış saha, zor ya da kolay maç ayrımı yapmadan attığı ve attırdığı gollerle adından söz ettiriyor. Transferi geç sonlanan ve birkaç hafta da sakatlık sebebiyle forma giyemeyen İcardi, süre aldığı 11 lig maçında 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli yıldız, oynadığı son 3 maçta da gol katkısı verdi.

TOPLAM 8 GOLE ULAŞTI

Ümraniyespor karşısında Galatasaray'ın son iki golünü atan Mauro İcardi, Süper Lig'deki 11. maçında 8. kez ağları havalandırdı. Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Alanyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu. İcardi ligde görev aldığı 11 maçın 9'una ilk 11'de başladı.

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