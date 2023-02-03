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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi mücadelesinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:59
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi

17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

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