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Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Tribünlerin dolacağı mücadelede hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 12:50
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveye kuruldu.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Son olarak Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya çıkardı.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

İki takım, Süper Lig'in 23. haftasında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Zirve yarışında oldukça kritik olan müsabakaya Nef Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Bu zorlu karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de pazar günü nasıl bir hava olacağı da merak konusu oldu.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Akşam'ın derlediği habere göre, Meteoroloji uzmanları pazar günü İstanbul'daki hava durumu için şu ifadeleri kullanıyor: "Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Sonra akşam ve gece saatlerinde doğru hava hızla soğuyacağı için cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

İstanbul'da pazar günü hava çok soğuk olacak. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz."

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