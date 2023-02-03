Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.
Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.
Sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveye kuruldu.
Son olarak Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya çıkardı.
Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu.
İki takım, Süper Lig'in 23. haftasında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
Zirve yarışında oldukça kritik olan müsabakaya Nef Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bu zorlu karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de pazar günü nasıl bir hava olacağı da merak konusu oldu.
Akşam'ın derlediği habere göre, Meteoroloji uzmanları pazar günü İstanbul'daki hava durumu için şu ifadeleri kullanıyor: "Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar.
Sonra akşam ve gece saatlerinde doğru hava hızla soğuyacağı için cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak.
İstanbul'da pazar günü hava çok soğuk olacak. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz."