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GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 yenen Galatasaray liderliğini korudu. Sarı-kırmızılılarda performansı tepki çeken o isim yerine teknik direktör Okan Buruk, alternatif düşünüyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 11:22
GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Sarı-kırmızılılar, rakibinden yediği iki gol nedeniyle eleştirilirken, tepkilerin odağındaki isim Emre Taşdemir oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Deneyimli sol bek, Ümraniyespor karşısındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Emre Taşdemir'in düşük performansı teknik direktör Okan Buruk'u yeniden rotasyon arayışına itti.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Pazar günü ligde Trabzonspor ile kapışacak olan sarı-kırmızılı takımda Buruk'un sol bek mevkisi için alternatif isimler üzerinde durduğu gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Başarılı çalıştırıcının daha önce olduğu gibi yine Leo Dubois'yı oynatmayı düşündüğü kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Bu sezon 5 Süper Lig maçında forma giyen Emre Taşdemir, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Profesyonel futbol kariyerine Şekerspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Sırasıyla Ankaraspor, Ankaragücü, Bursaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Giresunspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Galatasaray'a, 2019'un ocak ayında Bursaspor'dan transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

27 yaşındaki sol bek, 1.76 cm boyunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

A Milli Takım'da da oynayan Emre Taşdemir, ay-yıldızlı formayla 5 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...

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