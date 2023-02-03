GALATASARAY HABERLERİ - Formayı kaptırdı! Okan Buruk rotasyona gidecek

Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, rakibinden yediği iki gol nedeniyle eleştirilirken, tepkilerin odağındaki isim Emre Taşdemir oldu.
Deneyimli sol bek, Ümraniyespor karşısındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çekti.
Emre Taşdemir'in düşük performansı teknik direktör Okan Buruk'u yeniden rotasyon arayışına itti.
Pazar günü ligde Trabzonspor ile kapışacak olan sarı-kırmızılı takımda Buruk'un sol bek mevkisi için alternatif isimler üzerinde durduğu gelen haberler arasında.
Başarılı çalıştırıcının daha önce olduğu gibi yine Leo Dubois'yı oynatmayı düşündüğü kaydedildi.
Bu sezon 5 Süper Lig maçında forma giyen Emre Taşdemir, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Şekerspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Ankaraspor, Ankaragücü, Bursaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Giresunspor formaları giydi.
Galatasaray'a, 2019'un ocak ayında Bursaspor'dan transfer olmuştu.
27 yaşındaki sol bek, 1.76 cm boyunda...
A Milli Takım'da da oynayan Emre Taşdemir, ay-yıldızlı formayla 5 maça çıktı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...