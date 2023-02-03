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GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, beklenen performansı veremesi sonrası sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. La Liga ekibi Celta Vigo'ya kiralanan İsviçreli golcünün transferi, İspanyol kulübünde krize yol açtı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 19:09
GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galatasaray sezon başında Haris Seferovic'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

İsviçreli golcü sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Mauro Icardi transferi ve Bafetimbi Gomis'in yükselen formu sonrası Galatasaray'da üçüncü alternatif konumuna düşen Haris Seferovic, beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Patrick van Aanholt ile birlikte üzerini çizdiği Haris Seferovic'in İstanbul'da kalmak istediği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Bu bağlamda Kasımpaşa, Karagümrük ve Başakşehir'in Seferovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Bu iddiaların aksine Haris Seferovic sezon sonuna kadar kiralık olarak Celta Vigo'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

TARAFTARLAR MEMNUN OLMADI

Celta Vigo taraftarlarının bu transferden yeterince memnun kalmadıkları ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galiçya yerel basınındaki yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren takımın taraftarı daha iyi bir transfer harekatı yapılmasını bekliyordu ve Galatasaray ile yolarını ayıran ismin kadroya dahil edilmesinin taraftar için 'soğuk duş' olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

"Seferovic'in transfer edilmesi, teknik direktör Carlos Carvalhal'ın takımını güçlendirmek için kulüpten daha büyük bir çaba bekleyen taraftarlar için soğuk bir duş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Celta Vigo ile taraftarın arası açılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Sahada alınan sonuçlar da bu havayı dağıtmıyor"

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Sosyal medya üzerinde birçok Celta Vigo taraftarının bu transferle ilgili olumsuz yorumları göze çarparken, Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin yerel basınından internet sitelerinde taraftarın nabzını ölçmek için anketler de yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

'Seferovic'in Celta'ya gelmesi sizi heyecanlandırıyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 92'si hayır yanıtı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

SEFEROVIC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Vigo kentindeki Peinador Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan Haris Seferovic "Benfica'dan takım arkadaşım Franco Cervi bana buranın denizi olan küçük bir şehir olduğunu söyledi" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Beraberinde getirdiği çantasında kıyafetlerinin yanı sıra bir de oyun konsolu söylediği belirtilen deneyimli futbolcunun 'Çünkü ailem yok ve tek başınayım' dediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

BAŞKAN ARKA ÇIKTI

Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino bu transfer için takımın birçok taraftarından farklı düşündüğünü ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Başkan "Seferovic'in ligin ikinci yarısı için ulaşmak istediğimiz hedefler adına ihtiyacımız olan isim olduğuna inanıyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Kendisi bir golcü olmasının yanında çok çalışkan ve bizim oyun tarzımıza uygun bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Benfica formasıyla 188 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 74 gole imzasını atan 30 yaşındaki forvet, Lizbon ekibinde 24 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galatasaray dönemini ise 13 maçta 2 golle tamamladı, bu goller Kastamonu ve Ofspor filelerine gönderildi.

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