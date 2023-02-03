GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galatasaray sezon başında Haris Seferovic'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray sezon başında Haris Seferovic'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
İsviçreli golcü sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Mauro Icardi transferi ve Bafetimbi Gomis'in yükselen formu sonrası Galatasaray'da üçüncü alternatif konumuna düşen Haris Seferovic, beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Patrick van Aanholt ile birlikte üzerini çizdiği Haris Seferovic'in İstanbul'da kalmak istediği iddia edilmişti.
Bu bağlamda Kasımpaşa, Karagümrük ve Başakşehir'in Seferovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Bu iddiaların aksine Haris Seferovic sezon sonuna kadar kiralık olarak Celta Vigo'ya transfer oldu.
TARAFTARLAR MEMNUN OLMADI
Celta Vigo taraftarlarının bu transferden yeterince memnun kalmadıkları ortaya çıktı.
Galiçya yerel basınındaki yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren takımın taraftarı daha iyi bir transfer harekatı yapılmasını bekliyordu ve Galatasaray ile yolarını ayıran ismin kadroya dahil edilmesinin taraftar için 'soğuk duş' olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:
"Seferovic'in transfer edilmesi, teknik direktör Carlos Carvalhal'ın takımını güçlendirmek için kulüpten daha büyük bir çaba bekleyen taraftarlar için soğuk bir duş oldu.
Celta Vigo ile taraftarın arası açılıyor.
Sahada alınan sonuçlar da bu havayı dağıtmıyor"
Sosyal medya üzerinde birçok Celta Vigo taraftarının bu transferle ilgili olumsuz yorumları göze çarparken, Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin yerel basınından internet sitelerinde taraftarın nabzını ölçmek için anketler de yapıldı.
'Seferovic'in Celta'ya gelmesi sizi heyecanlandırıyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 92'si hayır yanıtı verdi.
SEFEROVIC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Vigo kentindeki Peinador Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan Haris Seferovic "Benfica'dan takım arkadaşım Franco Cervi bana buranın denizi olan küçük bir şehir olduğunu söyledi" dedi.
Beraberinde getirdiği çantasında kıyafetlerinin yanı sıra bir de oyun konsolu söylediği belirtilen deneyimli futbolcunun 'Çünkü ailem yok ve tek başınayım' dediği aktarıldı.
BAŞKAN ARKA ÇIKTI
Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino bu transfer için takımın birçok taraftarından farklı düşündüğünü ortaya koydu.
Başkan "Seferovic'in ligin ikinci yarısı için ulaşmak istediğimiz hedefler adına ihtiyacımız olan isim olduğuna inanıyoruz.
Kendisi bir golcü olmasının yanında çok çalışkan ve bizim oyun tarzımıza uygun bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Benfica formasıyla 188 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 74 gole imzasını atan 30 yaşındaki forvet, Lizbon ekibinde 24 de asist yaptı.
Galatasaray dönemini ise 13 maçta 2 golle tamamladı, bu goller Kastamonu ve Ofspor filelerine gönderildi.