GALATASARAY HABERLERİ - Celta Vigo'da Haris Seferovic krizi!

Galiçya yerel basınındaki yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren takımın taraftarı daha iyi bir transfer harekatı yapılmasını bekliyordu ve Galatasaray ile yolarını ayıran ismin kadroya dahil edilmesinin taraftar için 'soğuk duş' olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı: