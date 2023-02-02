Haberler Galatasaray Umut Aslan'a 2'de 2 yaptı!

Umut Aslan'a 2'de 2 yaptı!

Ümraniyespor'un forvet oyuncusu Umut Nayir tabiri caizse Galatasaray'ın belalısı oldu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde sarı kırmızılı takıma karşı ilk 11'de çıktığı iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Umut Nayir daha önce de Beşiktaş'ta oynarken Aslan'a gol atmıştı. Umut ayrıca dünkü karşılaşmada çektiği ilk şutu gole çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Umut Aslan'a 2'de 2 yaptı!
Ümraniyespor'un forvet oyuncusu Umut Nayir tabiri caizse Galatasaray'ın belalısı oldu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde sarı kırmızılı takıma karşı ilk 11'de çıktığı iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Umut Nayir daha önce de Beşiktaş'ta oynarken Aslan'a gol atmıştı. Umut ayrıca dünkü karşılaşmada çektiği ilk şutu gole çevirdi.
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