Umut Aslan'a 2'de 2 yaptı!

Ümraniyespor'un forvet oyuncusu Umut Nayir tabiri caizse Galatasaray'ın belalısı oldu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde sarı kırmızılı takıma karşı ilk 11'de çıktığı iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Umut Nayir daha önce de Beşiktaş'ta oynarken Aslan'a gol atmıştı. Umut ayrıca dünkü karşılaşmada çektiği ilk şutu gole çevirdi.
Ümraniyespor'unforvet oyuncusu Umut Nayir tabiri caizse Galatasaray'ın belalısı oldu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde sarı kırmızılı takıma karşı ilk 11'de çıktığı iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Umut Nayir daha önce de Beşiktaş'ta oynarken Aslan'a gol atmıştı. Umut ayrıca dünkü karşılaşmada çektiği ilk şutu gole çevirdi.