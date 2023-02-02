Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı. Usta yazar Ömer Üründül, mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde yorumladı. İşte Üründül'ün Galatasaray - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 08:46
Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yani kaçırılanlar gol olsa, Galatasaray bir devrede beş gol yiyecekti.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

İkinci devreye Galatasaray bambaşka bir kimlikle başladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Artık karşılarında çok ciddi bir rakip olduğu hissini ön plana çıkarıp, hırslı ve takım savunması zaaflarını bir kenara bırakmış bir Galatasaray geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yine de son 15 dakikaya girilirken skorda denge varken tempo düşmüştü ama rakibin en faydalı oyuncularından bir tanesi olan Avounou gereksiz bir hareketle ikinci sarı kartı görünce Galatasaray o rahatlıkla Icardi ile galibiyet golünü buldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Kendisine bundan sonrası için zihinsel ciddi sıkıntı yaratacak bir puan kaybından kurtulmuş oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Gelelim Okan Buruk'a…. Rakibine göre ne kadar güçlü bir takım olursan ol, mutlaka taktik disiplinden vazgeçmeyeceksin.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Geraldo bilinen, kolay adam eksilten bir sprinter, oyunu karşı alana yıkıyorsun, geride 50 metre genişlik var, Emre Taşdemir'in defansif yönü çok zayıf, Kerem'den de bir katkı gelmiyor ve Geraldo bu kulvarda cirit atıyor.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Okan Buruk bunu 45 dakika seyretti.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

İkinci devrede yaptığı tedavi ile oyunu kurtardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Ya ilk yarıda rakibin diğer pozisyonları gol olsaydı ne olacaktı?

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Herhalde kendisine büyük bir ders çıkarır.

Ömer Üründül Galatasaray - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Ümraniyespor kısıtlı ve dar bir kadro ile her maç elinden geleni yapıyor ama çok kolay gol kaçırıyor.

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