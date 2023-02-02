İtalyan basınından flaş iddia: Galatasaray istiyor!

Galatasaray için İtalya'dan gelen bir başka iddia da Musa Barrow oldu. Bologna'nın 24 yaşındaki sol kanat oyuncususu için resmi kiralama teklifi yapıldığı kaydedildi. Ülke medyasındaki haberlerde Bologna'nın Barrow'u temelli göndermek istediği, bu yüzden de kiralık anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonunu koydurmak istediği dile getirildi.
Galatasarayiçin İtalya'dan gelen bir başka iddia da Musa Barrow oldu. Bologna'nın 24 yaşındaki sol kanat oyuncususu için resmi kiralama teklifi yapıldığı kaydedildi. Ülke medyasındaki haberlerde Bologna'nın Barrow'u temelli göndermek istediği, bu yüzden de kiralık anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonunu koydurmak istediği dile getirildi.