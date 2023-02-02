Manisa FK Galatasaray'dan Metehan Baltacı ile transferde anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK dikkat çeken bir transfere imza attı.
Manisa FK, Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü resmi açıklamada bulundu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/ZyYpcvFiMJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2023