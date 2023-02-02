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Manisa FK Galatasaray'dan Metehan Baltacı ile transferde anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK sürpriz bir transfere imza attı. Manisa FK, Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 21:02
Manisa FK Galatasaray'dan Metehan Baltacı ile transferde anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK dikkat çeken bir transfere imza attı.

Manisa FK, Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü resmi açıklamada bulundu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

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