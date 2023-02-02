Icardi varsa sorun yok

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü Ümraniyespor karşısında 3-2'lik galibiyete ulaşırken başroldeki isim süper forveti Mauro Icardi'ydi... Arjantinli krampon, attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. Geçen haftaki Giresunspor maçında penaltı atışından yararlanamayan İcardi, dün gece de 60. dakikada kazanılan penaltıda yine topun başına geldi. Tangocu, nefis bir panenka vuruşla bu kez topu ağlara yollamayı başardı.

SKOR ONUN İŞİ

Aslan durumu 2-2'ye getiren bu gol sonrası ataklarını iyice sıklaştırırken golü koklayan İcardi, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 29 yaşındaki golcü oyuncu, Abdülkerim Bardakçı'nın ortasında harika bir kafa vuruşu yaparak topu ikinci kez ağlara yolladı. Mücadeleci oyununu 2 de golle süsleyen İcardi, galibiyetin kilit adamı olurken, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkarmış oldu. İcardi ayrıca son 3 maçta skora katkı yaptı. Söz konusu süreçte 3 gol, 1 asist üretti.