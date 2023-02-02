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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Nef Stadı'nda konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kiralayan Cimbom, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Seferovic ve Van Aanholt'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:01
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdüren Cimbom'un gollerini Icardi (2) ve Abdülkerim kaydetti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını kazanarak serisini sürdürmek isteyen Aslan, transferde atağa kalktı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, iki isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Sezon başında Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün adı Kasımpaşa ile anılıyordu.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

İstanbul ekibine transferi gerçekleşmeyen Seferovic, kulübü Benfica'nın isteği doğrultusunda La Liga ekibi Celta Vigo ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

YUSUF DEMİR KİRALANACAK

Sarı-kırmızılılar, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

KASIMPAŞA İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor.

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