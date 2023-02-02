Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.
Puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdüren Cimbom'un gollerini Icardi (2) ve Abdülkerim kaydetti.
Ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını kazanarak serisini sürdürmek isteyen Aslan, transferde atağa kalktı.
Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."
Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, iki isimle de yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Patrick van Aanholt ile yollarını ayırdı.
32 yaşındaki sol bek, sezon sonuna kadar PSV'ye kiralandı.
Galatasaray'da Van Aanholt ile birlikte Haris Seferovic de takımdan gönderildi.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün adı Kasımpaşa ile anılıyordu.
İstanbul ekibine transferi gerçekleşmeyen Seferovic, kulübü Benfica'nın isteği doğrultusunda La Liga ekibi Celta Vigo ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
YUSUF DEMİR KİRALANACAK
Sarı-kırmızılılar, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.
KASIMPAŞA İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre, sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.
Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor.
Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.
Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre alırken skor katkısı üretemedi.