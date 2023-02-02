Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."