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GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 5 golün atıldığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların dünya yıldızı Mauro Icardi, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Arjantinli golcünün bu performansı dünya basınında da gündem oldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 13:03
GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde Teknik Direktör Mustafa Denizli takımın başındaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Galatasaray ayrıca resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

ÜMRANİYESPOR MAÇINA ICARDI DAMGASI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta iki gol atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Panenka penaltısıyla ilgili konuşan Icardi "Aslında penaltılarımı sürekli değiştiriyorum. Son maçta daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım ama bu maçta daha farklı bir stil denemek istedim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Performansı ve golleriyle ilgili açıklama yapan Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

"Aşkın olayım şarkısını dinliyor musun?" sorusunu yanıtlayan Icardi "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Mauro Icardi'nin Ümraniyespor maçında attığı gol ve üstün performansı dünya basının da gündemine oturdu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızına övgüler yağdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

İşte Milliyet'in derlediği habere göre, dünya basınında öne çıkan Mauro Icardi haberleri:

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

MAXIFOOT: ICARDI TÜRKİYE'DE YAŞAMA DÖNDÜ

Fransa'dan Maxifoot, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da yeniden kendini bulduğunu yazdı. Haberde "Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı goller sayesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Icardi, Türkiye'de yeniden yaşama döndü." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

BEINSPORTS (ABD): ICARDI GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

beINSPORTS ABD, Galatasaray'ın Ümraniyespor karşısında yaptığı geri dönüşte Mauro Icardi'nin önemli rol oynadığını okuyucularına aktardı. Icardi için "Icardi, Galatasaray'ın galibiyetinde bir 'panenka' ve harika bir kafa golü attı. Arjantinli geri dönüşe yardımcı oldu." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

AFRIQUE SPORTS: ICARDI ŞAŞIRTMAKTAN ASLA VAZGEÇMİYOR

Afrique Sports, Mauro Icardi'nin Ümraniyespor maçında attığı gollerle takımına hayat verdiğine vurgu yaparken Arjantinli yıldızın şaşırtmaktan asla vazgeçmediğini aktardı. Haberin detayında "Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmesinde başrol oynadı. 11 lig maçında attığı 8 gol ve 5 asistle Mauro Icardi'nin en azından futbolda iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

INFOBAE: LÜKS PENALTI ÖLÜMCÜL KAFA VURUŞU

Arjantin'den Infobae, Mauro Icardi'nin Ümraniyespor maçındaki performansına övgüler yağdırdı. Infobae'de yer alan haberde "Icardi sonucu tersine çevirdi. Türkiye'de liderliğini koruyan Galatasaray'ın tek figürü. Ümraniyespor maçında kahramanlaştı. Taraftarlar Icardi'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Onur Atasayar ve Geraldo, ev sahibi defans oyuncularının başını ağrıttı. Maç berabere bitmiş gibi görünüyordu, ancak 82. dakikada Icardi bir kez daha ilgi odağı oldu, kafa attı ve galibiyet golünü attı. 52 bin taraftar Arjantinli'nin golü sonrası sevinç patlaması yaşadı." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

TYC SPORTS: ICARDI'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Arjantin'den TYC Sports, Mauro Icardi'nin Ümraniyespor karşısındaki performansına "Muhteşem" yorumunu yaptı. Haberde "Galatasaray, Ümraniyespor maçının ilk yarısında beklenmedik bir şekilde 2-1 geriye düştü. Icardi, takımı lehine bir penaltıyı üstlendi ve çelik gibi sinirleriyle beraberliği getirdi. Icardi maçın sonlarına doğru kendisine yapılan muhteşem orta ile skoru belirledi." denildi.

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