GALATASARAY HABERLERİ - Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

INFOBAE: LÜKS PENALTI ÖLÜMCÜL KAFA VURUŞU

Arjantin'den Infobae, Mauro Icardi'nin Ümraniyespor maçındaki performansına övgüler yağdırdı. Infobae'de yer alan haberde "Icardi sonucu tersine çevirdi. Türkiye'de liderliğini koruyan Galatasaray'ın tek figürü. Ümraniyespor maçında kahramanlaştı. Taraftarlar Icardi'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Onur Atasayar ve Geraldo, ev sahibi defans oyuncularının başını ağrıttı. Maç berabere bitmiş gibi görünüyordu, ancak 82. dakikada Icardi bir kez daha ilgi odağı oldu, kafa attı ve galibiyet golünü attı. 52 bin taraftar Arjantinli'nin golü sonrası sevinç patlaması yaşadı." denildi.