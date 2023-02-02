Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibini Mauro Icardi (2) ve Abüdlkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-2 yenerek liderliğini perçinledi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Ümraniyespor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:09
Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - ASLAN YARALI BIRAKILMAZ

Rashica'nın form grafiği onu banko yapmıyorsa -ki öyle- Okan Buruk'un geçen hafta iyi oynamış ve gol atmış Dubois yerine Emre tercihi santra noktasına gelirken yanlıştı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Geraldo, Galatasaray'ın sol kanadını ilk 15 dakikada perişan ettiğinde belki oyuncu değiştirilmez, ama en azından Emre'ye 'Hücuma çıkma ve Geraldo'ya yakın oyna' dersiniz..

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Liderin, ligin son sırasındaki takıma ilk yarıda 5 net gol pozisyonu vermesi ve kalesinde iki gol görmesinde tek suçlu Emre değil elbette.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Orta alanda kayıp oyunuyla Oliveira, etkisiz Rashica ve geriye kademeye gelmeyen Kerem de hatalıydı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Bitiremedikleri her hücum Ümraniye atağına dönüştü ve cepheden, kopya pozisyonlarda kalede Muslera sağlam durunca konuk ekip soyunma odasına önde ama bir uyarıyla gitti:

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

"Aslan'ı vuruyorsan öldüreceksin, yaralı bırakırsan peşini bırakmaz."

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Ara hafta maçında Ümraniye'nin oyundan düşeceği belliydi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

10 kişi kalmak ise harakiri...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Okan Buruk doğru değişikliklerle paniği önledi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Bitik görünen Oliveira yerine Mata ve ceza sahasında iki stoperin kafasını karıştıracak ve Icardi'yi markajdan kurtaracak Gomis.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Arjantinli "deli" beraberlik golünde Panenka penaltısını tercih ederken, galibiyeti getiren gol Beşiktaş derbisindeki golün dejavusuydu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Maçın adamları Galatasaray'da koca orta sahayı süpüren Torreira ve son zamanların en etkili kanat performansını ortaya koyan Geraldo.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

11 seri galibiyet elbette mükemmel ama bu maç, Okan Buruk'un kalan haftalarda set hücumlarında bitirilmeyen atakların başlarına açabileceği sıkıntının röntgenini verdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı

Teşhis varsa tedavi de vardır.

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