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Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 yenerek liderliğini korudu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 07:58
Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - PENALTIYA KATILMIYORUM

Galatasaray yine başardı. Puan cetveline baktığımızda birinci ile sonuncunun maçıydı ama özellikle ilk yarıda yaşananlar asla puan cetveline benzemedi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Daha ilk 15 dakikada Ümraniye bir gol, iki de gol pozisyonu buldu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Daha sonra Abdülkerim ile Galatasaray beraberliği buldu ki bu golden sonra inanılmaz bir baskı ile Ümraniye'nin üzerine yüklendi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Çok pozisyon buldular. 'Gol ha geliyor, ha geldi' dediğimiz dakikalarda, Ümraniyespor öne geçti.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Geraldo neredeyse Emre Taşdemir'in futbol kariyerini tehdit edercesine sürklase etti.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Geldi, pozisyon yarattı, tek başına bir takım gibi Emre'nin koridoru darmadağın oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

İkinci yarı Okan hoca haklı olarak Emre'yi aldı ama ilk yarıdaki baskıyı göremedik.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Kritik dakikada bir penaltı geldi, Icardi önce beraberliği sağladı, rakip on kişi kaldıktan sonra da ancak kendisinin atacağı bir kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Icardi, Galatasaray'da tuttu. Ruhen tuttu, bedenen tuttu, en önemlisi seyirci ile arasında müthiş bir iletişim ve sevgi bağı oluştu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Hakem Cihan Aydın; kumaş itibarıyla mükemmel. Geleceği parlak.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Birçok FIFA'dan daha yetenekli.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Fakat G.Saray lehine verdiği penaltıya katılmıyorum.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Defans tarafından ceza alanı dışına vurulan top, diğer defans oyuncusunun açık koluna çarptığında bu penaltı olmaz.

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Kendi kalesinden uzaklaştırılmak ve ceza alanı dışına çıkarmak için vurulan bir topa defans oyuncusu niye eliyle müdahale etsin ki!

Ahmet Çakar Galatasaray-Ümraniyespor maçını yorumladı

Ayrıca ilk yarıda Galatasaray, Emre Taşdemir'e yapılan harekette penaltı bekledi ama değildi.

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