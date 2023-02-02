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Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı performansını artırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncu son oynanan Ümraniyespor maçında skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 28 yaşındaki savunmacı, karşılaşmaya damgasını vurdu. Sosyal medyaya yorum yağdıran Galatasaray taraftarı, Fenerbahçeli Joao Pedro'ya göndermede bulunarak rakiplerini tiye aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 16:08
Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Cimbom'un yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakcı, performansıyla taraftarları coşturdu.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

28 yaşındaki oyuncu, 1 gol 1 asistle mücadeleye damga vurdu.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

İlk golde kornerden gelen topu iyi takip eden Abdülkerim yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Başarılı futbolcu, Icardi'nin galibiyet golünde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Abdülkerim Bardakcı, geçen sezondan bu yana 7 golle Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan defans oyuncusu olarak dikkatleri üstüne çekti.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Başarılı oyuncu takımı adına da bir 'joker' olduğunu ortaya koydu.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

EZELİ RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Abdülkerim Bardakcı transfer döneminde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmiş, 28 yaşındaki futbolcu Konyaspor'dan Cimbom'a gelerek son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Galatasaray, Bardakcı'nın transferi için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Futbolcuya bu sezon için 17 milyon TL ödenecek.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

2023-24 sezonu için 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için 23 milyon 460 bin TL ödeme yapılacak Bardakcı'ya, Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu eğer kullanılırsa son sezon da 29 milyon 325 bin TL ödeneceği duyurulmuştu.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray taraftarları, Abdülkerim'in geçen sezondan bu yana attığı golleri hatırlatarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeler yaptı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Joao Pedro'nun performansını hatırlatan taraftarlar, "Abdülkerim, 7 milyon euro bedelli Pedro'dan daha skor katkısı sağladı" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

JOAO PEDRO GÖNDERMESİ!
Yine bazı taraftarlar, "Galatasaray'ın attığı en büyük çalımlardan biri de Pedro'yu transfer etmemek" görüşünü paylaştı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Brezilya doğumlu İtalyan hücum oyuncusu Joao Pedro, Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil olmak üzere toplam 15 karşılaşmada 744 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?
Joao Pedro, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

İtalyan temsilcisi Cagliari'ye golcü oyuncu için 4.6 milyon euro+2 milyon euro bonus bonservis, ilk sezon performansa bağlı olarak da 487 bin euro bonus ödeneceği belirtilmişti.

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