Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

2023-24 sezonu için 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için 23 milyon 460 bin TL ödeme yapılacak Bardakcı'ya, Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu eğer kullanılırsa son sezon da 29 milyon 325 bin TL ödeneceği duyurulmuştu.