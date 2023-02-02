Abdülkerim Bardakcı patlaması! Galatasaray taraftarından Joao Pedro göndermesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Cimbom'un yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakcı, performansıyla taraftarları coşturdu.
28 yaşındaki oyuncu, 1 gol 1 asistle mücadeleye damga vurdu.
İlk golde kornerden gelen topu iyi takip eden Abdülkerim yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Başarılı futbolcu, Icardi'nin galibiyet golünde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.
Abdülkerim Bardakcı, geçen sezondan bu yana 7 golle Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan defans oyuncusu olarak dikkatleri üstüne çekti.
Başarılı oyuncu takımı adına da bir 'joker' olduğunu ortaya koydu.
EZELİ RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Abdülkerim Bardakcı transfer döneminde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmiş, 28 yaşındaki futbolcu Konyaspor'dan Cimbom'a gelerek son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray, Bardakcı'nın transferi için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Futbolcuya bu sezon için 17 milyon TL ödenecek.
2023-24 sezonu için 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için 23 milyon 460 bin TL ödeme yapılacak Bardakcı'ya, Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu eğer kullanılırsa son sezon da 29 milyon 325 bin TL ödeneceği duyurulmuştu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray taraftarları, Abdülkerim'in geçen sezondan bu yana attığı golleri hatırlatarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeler yaptı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Joao Pedro'nun performansını hatırlatan taraftarlar, "Abdülkerim, 7 milyon euro bedelli Pedro'dan daha skor katkısı sağladı" ifadelerini kullandı.
JOAO PEDRO GÖNDERMESİ!
Yine bazı taraftarlar, "Galatasaray'ın attığı en büyük çalımlardan biri de Pedro'yu transfer etmemek" görüşünü paylaştı.
Brezilya doğumlu İtalyan hücum oyuncusu Joao Pedro, Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil olmak üzere toplam 15 karşılaşmada 744 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?
Joao Pedro, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İtalyan temsilcisi Cagliari'ye golcü oyuncu için 4.6 milyon euro+2 milyon euro bonus bonservis, ilk sezon performansa bağlı olarak da 487 bin euro bonus ödeneceği belirtilmişti.
Tecrübeli oyuncuya da yıllık 2.5 milyon euro maaş verileceği ifade edilmişti.