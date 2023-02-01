Torreira Milan yolcusu mu?

BaşkanDursun Özbek 6 oyuncularına ciddi teklifler olduğunu belirtirken bu isimlerden birisinin de Lucas Torreira olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve 1400 dakika sahada kaldı. Etkili futboluyla büyük beğeni toplayan Torreira, Milan'ın radarına girerken İtalyanların Galatasaray'ın kapısını çaldığı ifade edildi. Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.