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Torreira Milan yolcusu mu?

İtalyan devi AC Milan, Galatasaray'da forma giyen Torreira'yı transfer etmek için oldukça iştahlı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Torreira Milan yolcusu mu?
Başkan Dursun Özbek 6 oyuncularına ciddi teklifler olduğunu belirtirken bu isimlerden birisinin de Lucas Torreira olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve 1400 dakika sahada kaldı. Etkili futboluyla büyük beğeni toplayan Torreira, Milan'ın radarına girerken İtalyanların Galatasaray'ın kapısını çaldığı ifade edildi. Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
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