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Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların bir süredir Musa Barrow transferi için uğraş verdiği biliniyordu. Musa Barrow'un kulübü Bologna, yıldız oyuncu için istediği rakamı belirledi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 11:55
Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Seferovic ve Patrick van Aaanholt ile yollarını ayıran Cimbom, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Asporcom.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Bologna forması giyen Musa Barrow'u renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

İtalyan ekibi, sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklifi için 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

8 Şubat'a kadar bu transferin tamamlanabileceği belirtildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Barrow'un Bologna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Gambiyalı futbolcu, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Musa Barrow bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

24 yaşındaki hücumcu bu maçlarda 2 gol 1 asistle oynadı.

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