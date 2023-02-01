Galatasaray'ın transfer hedefi Musa Barrow için istenen rakam belli oldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.
Asporcom.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Bologna forması giyen Musa Barrow'u renklerine bağlamak istiyor.
Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
İtalyan ekibi, sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklifi için 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istiyor.
8 Şubat'a kadar bu transferin tamamlanabileceği belirtildi.
Barrow'un Bologna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gambiyalı futbolcu, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.
Musa Barrow bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.
24 yaşındaki hücumcu bu maçlarda 2 gol 1 asistle oynadı.
Gambiyalı futbolcu, sol kanat, santrfor ve forvet arkasında forma giyebiliyor.
Barrow'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.
İşte İtalyan basınında yer alan haber…