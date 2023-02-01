Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

GalatasarayTrabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık galibiyet serisi yakalayarak zirvenin sahibi olan Galatasaray'da tüm dikkatler Ümraniyespor maçında. Cimbom'u 23. haftada oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi büyük bir tehlike bekliyor. İşte haberin detayları. | GS HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:35
Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Aslan oynadığı maçlarda 15 kez kazandı.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

3 beraberlik aldı.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Ayrıca 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Okan Buruk'un öğrencileri 10 maç üst üste kazanarak rekor kırmıştı.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

21 hafta sonunda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde de 14 gol gördü.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Sarı kırmızılılar, 22. haftada oynayacağı Ümraniyespor mücadelesini de kazanarak üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan, ligin 23. haftasında da önemli bir maça çıkacak.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Sarı kırmızılılar, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Cimbom, dev derbi öncesi alarma geçti.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Trabzonspor maçı öncesi Buruk, oyuncularını riske atmak istemiyor.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Sabah'ın haberine göre, tecübeli teknik adam bu konuda oyuncularını uyardı.

Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Okan Buruk ayrıca bu sezon tüm lig maçlarında süre alan ve sınırda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nu Ümraniye karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.

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