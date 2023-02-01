Galatasaray'ı Trabzonspor maçı öncesi bekleyen tehlike! Okan Buruk uyardı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. hafta maçında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ilk sırada yer alıyor.
Cimbom 21 hafta sonunda 48 puan toplama başarısını gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. hafta maçında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ilk sırada yer alıyor.
Cimbom 21 hafta sonunda 48 puan toplama başarısını gösterdi.
Aslan oynadığı maçlarda 15 kez kazandı.
3 beraberlik aldı.
Ayrıca 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri 10 maç üst üste kazanarak rekor kırmıştı.
21 hafta sonunda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde de 14 gol gördü.
Sarı kırmızılılar, 22. haftada oynayacağı Ümraniyespor mücadelesini de kazanarak üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan, ligin 23. haftasında da önemli bir maça çıkacak.
Sarı kırmızılılar, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Cimbom, dev derbi öncesi alarma geçti.
Okan Buruk, bir yandan Ümraniyespor sınavına hazırlanırken, diğer yandan Trabzonspor'la oynanacak derbiyi düşünüyor.
Sarı-kırmızılı takımda, Kerem, Berkan ve Barış Alper sarı kart sınırında bulunuyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un komuyla ilgili Trabzonspor maçı öncesi bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Trabzonspor maçı öncesi Buruk, oyuncularını riske atmak istemiyor.
Sabah'ın haberine göre, tecübeli teknik adam bu konuda oyuncularını uyardı.
Okan Buruk ayrıca bu sezon tüm lig maçlarında süre alan ve sınırda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nu Ümraniye karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.
Kerem'in yerine idmanlarda Yunus Akgün'ü deniyor.