Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.
Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan deneyimli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.
Seferovic, İspanya Ligi ekibi Celta Vigo ile anlaşma sağladı.
Haris Seferovic'in yerine golcü arayan Cimbom'da adaylar belirlenmeye başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip dokuyor.
Şampiyonluk hedefinde olan Aslan, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Golcü rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, nokta atışı bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
Yapılacak takviyelerden direkt verim almayı amaçlayan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Galatasaray'ın listesine ses getirecek bir isim eklendi.
Bu isim Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Azmoun.
28 yaşındaki İranlı yıldız için temaslar başladı.
Yönetim Fenerbahçe ile de adı anılan Azmoun'u ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.
Geçen sezon ara transferde Zenit'ten Leverkusen'e giden golcü futbolcu ilk 11'de yer bulamıyor.
Azmoun bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Santrfor bölgesinde görev yapan Azmoun, forvet arkası da oynayabiliyor.
İranlı oyuncu, ülkesinin milli takımında 68 maçta sahaya çıktı.
41 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.