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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Haris Seferovic'in sözleşmesini fesheden Cimbom, ses getirecek bir ismin peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan deneyimli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Seferovic, İspanya Ligi ekibi Celta Vigo ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Haris Seferovic'in yerine golcü arayan Cimbom'da adaylar belirlenmeye başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip dokuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Şampiyonluk hedefinde olan Aslan, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Golcü rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, nokta atışı bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Yapılacak takviyelerden direkt verim almayı amaçlayan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Galatasaray'ın listesine ses getirecek bir isim eklendi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Bu isim Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Azmoun.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

28 yaşındaki İranlı yıldız için temaslar başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Yönetim Fenerbahçe ile de adı anılan Azmoun'u ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Geçen sezon ara transferde Zenit'ten Leverkusen'e giden golcü futbolcu ilk 11'de yer bulamıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Azmoun bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Santrfor bölgesinde görev yapan Azmoun, forvet arkası da oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

İranlı oyuncu, ülkesinin milli takımında 68 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

41 gol kaydetti.

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