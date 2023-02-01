Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş açıklamalar!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk takımın durumu ve karşılaşacakları Trabzonspor derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk mücadelenin ardından, "Şampiyonluk yolunda sürekli kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz.

Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık.

Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız." ifadelerine yer verdi.