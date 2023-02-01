Galatasaray Ümraniyespor maçı - CANLI İZLE 📺 | GS maçı saat kaçta? Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, Ümraniyespor maçını kazanarak 11'de 11 yapmak liderlik koltuğundaki yerini güçlendirmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Ümraniyespor:

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, Ümraniyespor maçından galip ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanması durumunda Mustafa Denizli'yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak.