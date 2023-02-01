GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı - CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, Ümraniyespor maçını kazanarak 11'de 11 yapmak liderlik koltuğundaki yerini güçlendirmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERIM, DUBOIS, TORREIRA, OLIVEIRA, BARIŞ ALPER, KEREM, ,MERTENS, ICARDI

ÜMRANİYESPOR: ORKUN, LENJANI, EPUREANU, POPOV, SACKEY, AVOUNOU, OĞUZ, KARTAL, UMUT, BETTAIEB, GERALDO

13 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, Ümraniyespor maçından galip ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanması durumunda Mustafa Denizli'yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 9 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu 3 futbolcu, Ümraniyespor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı cezasını Giresunspor deplasmanında tamamladı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.