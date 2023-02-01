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Galatasaray Ümraniyepsor maçı öncesi Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:33 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:42
Galatasaray Ümraniyepsor maçı öncesi Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig 22. hafta maçında evinde Ümraniyespor'la karşılaşıyor.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk maç öncesi şunları söyledi:

"Ana hedefimiz şampiyonluk, onun için tüm maçları kazanmak istiyoruz. Tek motivasyonumuz bu. Taraftarımızın ve kendi öz güvenimizi arttırmak istiyoruz. Ümraniyespor'un oynadığı futbol ile sıralaması örtüşmüyor, nerede oldukları bizi ilgilendirmiyor, rakibimize saygı gösterip ciddiye alacağız. Hem Türk oyuncu sayısı, hem de yoğunluk seviyesine göre farklı oyuncularla oynuyoruz.

3 maç haftası, kadromuz her zaman hazır, sahaya çıkan her oyuncu Galatasaray için her şeyi yapacaktır. Bütün oyuncularımız hazır, oynamayan bazı oyuncularımız üzülüyor, tabii ki üzülmeleri de normal ama her oyuncuya şampiyonluk yolunda ihtiyacımız var. Galatasaray bu seneye baktığımızda, ligde stadyumunu en çok dolduran bir taraftarı var. Oyuncu grubu bunu yarattı, bu oyuncu grubuyla da her zaman aynı şekilde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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