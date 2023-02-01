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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi, sarı-kırmızıların yıldızını gündemine aldı ancak transfer dönemi sona erdiği için imzalar atılamadı. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 09:47
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom, ilk transferini stoper bölgesine yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Öte yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Aslan'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılıklar gerçekleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sezon başında Arsenal'den transfer edilen yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Başkan Dursun Özbek 6 oyuncularına ciddi teklifler olduğunu belirtirken bu isimlerden birisinin de Torreira olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

26 yaşındaki Uruguaylı orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve 1400 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

MILAN TORREIRA'YI İSTEDİ

Etkili futboluyla büyük beğeni toplayan Torreira, Milan'ın radarına girerken İtalyanların Galatasaray'ın kapısını çaldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Ancak İtalya'da transfer dönemi sona erdiği için bu transfer gerçekleşmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor ancak sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

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