GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom, ilk transferini stoper bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.
Öte yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.
Aslan'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılıklar gerçekleşti.
Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u sezon sonuna kadar PSV'ye kiraladı.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in ise kiralık sözleşmesi feshedildi.
İsviçreli golcü, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sezon başında Arsenal'den transfer edilen yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Başkan Dursun Özbek 6 oyuncularına ciddi teklifler olduğunu belirtirken bu isimlerden birisinin de Torreira olduğu ortaya çıktı.
26 yaşındaki Uruguaylı orta saha bu sezon 19 maça çıktı ve 1400 dakika sahada kaldı.
MILAN TORREIRA'YI İSTEDİ
Etkili futboluyla büyük beğeni toplayan Torreira, Milan'ın radarına girerken İtalyanların Galatasaray'ın kapısını çaldığı ifade edildi.
Ancak İtalya'da transfer dönemi sona erdiği için bu transfer gerçekleşmedi.
Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor ancak sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
Lucas Torreira, bu sezon 17'si lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı üretemedi.