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GALATASARAY HABERİ: Luka Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, forvet takviyesi için kolları sıvadı. Sırp yıldızı transfer etmek isteyen Galatasaray'da yeni bir Wanda Nara krizi istemiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 15:19
GALATASARAY HABERİ: Luka Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi!

Galatasaray Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERİ: Luka Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi!

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Luka Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte sarı kırmızılılar golcü oyuncu hamlesi için nabız yokluyor.

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