GALATASARAY HABERİ: Luka Jovic'in transferinde Wanda Nara endişesi!

Galatasaray Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayırdı.
Galatasaray Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.
Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte sarı kırmızılılar golcü oyuncu hamlesi için nabız yokluyor.
Galatasaray gündeminde yer aldığı Luka Jovic'de Wanda Nara krizi yaşamak istemiyor.
Jovic'in Dünya Kupası'ndan önce Sırbistan Milli Takımı'nda yasak aşk skandalı patlak vermişti.
Sırbistan Milli Takımı'nda Vlahovic ve Gudelj, Rajkovic ve Jovic'in eşleriyle kampta birlikte olduğu, olayın ayyuka çıkmasıyla birlikte futbolcuların kavga ettiği belirtildi.
İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu.
Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.
Fiorentina'dan Galatasaray 25 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretini ödeme şartıyla Fiorentina'dan kadrosuna katmak istiyor.
Duvan Zapata'yı almak isteyen Fiorentina'da Jovic ayrılığa sıcak bakıyor.
1.82 boyundaki forvet bu sezon İtalya'da 27 maça çıktı.
Jovic 27 karşılaşmada 7 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Jovic milli takımında ise 30 müsabakada görev aldı.
Sırbistan Milli Takımı'nda 10 gole katkı sağladı.
25 yaşındaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.
Sırp yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.