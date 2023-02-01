Galatasaray rekor için sahada! İşte Okan Buruk'un Ümraniyespor maçı 11'i

Galatasaray bugün Süper Lig'de çok özel bir karşılaşmaya çıkacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, saat 20.00'de Ümraniyespor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERIM, DUBOIS, TORREIRA, OLIVEIRA, BARIŞ ALPER, KEREM, ,MERTENS, ICARDI

ÜMRANİYESPOR: ORKUN, LENJANI, EPUREANU, POPOV, SACKEY, AVOUNOU, OĞUZ, KARTAL, UMUT, BETTAIEB, GERALDO

Tribünlerde bugün yine 50 bin sarı-kırmızılı taraftar yerini alacak ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılması halinde durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987- 1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı.

REHAVET UYARISI YAPTI

Teknik direktör Okan Buruk, yeni bir zafer daha elde etmesi durumunda Mustafa Denizli'yi geride bırakacak ve Galatasaray'ın başında en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak. Ayrıca ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet alan tek hoca olan Buruk, 10 galibiyeti bulunan Fatih Terim'i de geride bırakacak. Son dönemde övgülerin odağında yer alan oyuncularına rehavet uyarısı yapan genç çalıştırıcı, "Rekorlar güzel ama önemli olan sezonu şampiyon tamamlamamız... Önümüzde birisi Trabzon'la iki zorlu karşılaşma var ve bu karşılaşmalardan mutlaka 3 puanla ayrılmalıyız" dedi.

BİR ZİRVEDE BİR EN DİPTE

G.Saray taraftarlarının da desteğiyle Ümraniyespor'u da yenmek için sahaya çıkacak. Bu sezon yeni yükseldiği Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan konuk ekip, 20 maçta topladığı 14 puanla puan tablosunun dibinde yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 9 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

SAVUNMA GEÇİLMEZ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada ağlarında 14 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı