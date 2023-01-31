Haberler Galatasaray Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İstanbul ekibi devirerek liderliğini perçinlemek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:11
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

OKAN BURUK, MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GEÇMEK İÇİN SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yarın kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

DUBOIS

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

OLIVEIRA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

KEREM

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i

MERTENS

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