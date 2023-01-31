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Mertens'in önü açıldı

Rakibi daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırımzılıların bu alışkanlığı da her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Mertens'in önü açıldı

Rakibi daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırımzılıların bu alışkanlığı da her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı. Takım boyunun kısalmasıyla birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son 7 maçında ise 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SİSTEM HİÇ BOZULMADI

Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan Kutlu, savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Emin Bayram, defansın solunda ise zaman zaman Leo Dubois oynasa da saha içindeki mücadele aynı kaldı.

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