Kaan Ayhan imzayı attı

G.Saray Kaan Ayhan'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden 400 bin euro karşılığında kiraladığını açıkladı. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.5 milyon TL ödenecek. Milli stoperin satın alma opsiyonunun da 2 milyon 800 bin euro olduğu açıklandı. Kaan Ayhan'ın transferi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

DEPLASMANDA FARK YARATTI

G.Saray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda farklı bir performans sergiledi. Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan Aslan, 2'sinde berabere kaldı, sadece birinde (Kayseri) yenildi.

NİSAN'DA ŞAMPİYON OLUR

Son dönemde tahminleriyle ön plana çıkan astrologlardan, Süper Ligi'in gidişatıyla ilgili de bir açıklama geldi. Astrolog Mihrap İlhan, nisan sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşacağı kehanetinde bulundu.