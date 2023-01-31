Haberler Galatasaray G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da... Zapata’yı almak isteyen Fiorentina’nın Luka Jovic’i gözden çıkardığı ifade edildi. Bunun üzerine Sırp golcü için Galatasaray’ın devreye girdiği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da...

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Sarı-kırmızılı takımın, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i istediği öne sürüldü.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği ve Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürüldü.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce satış yapması gerektiği vurgulandı.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

25 yaşındaki Jovic gönderilmesi gündemde olan isimler arasında yer alırken Sırp golcünün takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Cimbom'un oyuncu için girişimlere başladığı da duyuruldu.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

REAL JOVIC İÇİN 60 MİLYON EURO ÖDEDİ

Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Real Madrid'e 60 milyon euro karşılığında transfer olan Luka Jovic, İspanyol devinde beklentilerin altında kaldı.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Bu sezon başında ise bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tuttu.

G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

27 maçta 7 gol sevinci yaşadı.

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