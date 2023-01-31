G.Saray'dan Çizme'ye golcü çıkarması! İtalyan ekibi göndermek istiyor

Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da...
Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da...
Sarı-kırmızılı takımın, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i istediği öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği ve Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürüldü.
Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce satış yapması gerektiği vurgulandı.
25 yaşındaki Jovic gönderilmesi gündemde olan isimler arasında yer alırken Sırp golcünün takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.
Cimbom'un oyuncu için girişimlere başladığı da duyuruldu.
REAL JOVIC İÇİN 60 MİLYON EURO ÖDEDİ
Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Real Madrid'e 60 milyon euro karşılığında transfer olan Luka Jovic, İspanyol devinde beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon başında ise bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tuttu.
27 maçta 7 gol sevinci yaşadı.