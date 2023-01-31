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Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Son dakika spor haberi: Transferde büyük düşünen Galatasaray, çok konuşulacak bir ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bu transferde başrolü oynuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Galatasaray bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sezon sonu için büyük ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Aslan, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Di Maria için harekete geçti.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

"Transfer sihirbazı" olarak adlandırılan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transferde başrolü oynuyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Temmuz ayında Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olan Arjantinli kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Ancak Di Maria Juventus'ta yaşanan sıkıntılı dönem sonrasında yaptığı açıklamada; "En kötü zamanda Juve'ye geçtim" diyerek bir anlamda ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için ön çalışmalara başlayan Timur, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Di Maria'nın, vatandaşı Icardi'ye şimdiden Galatasaray'la ilgili sorular sorduğu sızan bilgiler arasında.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Angel Di Maria, bu sezon 15 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

5 de asist yaptı.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi devlerin formasını da giydi.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Her iki kanatta da forma giyebilen Di Maria, on numara bölgesinde de göreb alabiliyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Arjantinli yıldız, ülkesinin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynanan maçta kazandırdığı penaltı ve attığı golle Arjantin'in dünya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'nın formasını 129 kez terletti.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Yıldız oyuncunun ülkesi adına 28 golü bulunuyor.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

Di Maria'nın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'ın son bombası Di Maria! Transfer sihirbazı kolları sıvadı

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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