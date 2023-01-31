Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre operasyonu yürüten sarı-kırmızılılar, son olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Milli futbolcu, Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Oyuncuya 400 bin euro kiralama ücreti ödeyecek olan Aslan'ın satın alma opsiyon bedeli ise 2.8 milyon euro olarak belirlendi.
Reims takımında forma giyen Andreaw Gravillon için bir dizi görüşme gerçekleştirildi.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibine 3.7 milyon euro+bonusları içeren bir teklif yaptı.
Transferde son aşamaya gelinmişken sürpriz bir gelişme yaşandı.
TORINO DEVREYE GİRDİ!
Galatasaray'ın transferini noktalamaya hazırlandığı Gravillon için son anda İtalyan ekibi Torino devreye girdi.
Çizme temsilcisi yaptığı görüşmelerde öne geçti ve transferde kontrolü eline geçirdi.
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımı hayal eden Torino, Gravillon tramsferinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.
Yeni takımına imza atacak olan Andreaw Gravillon sezonun ikinci yarısında İtalya Serie A'da forma giyecek.
Stoper bölgesinde forma giyen Gravillon, sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fransa Ligue 1'de 15 karşılaşmada forma giydi.
Gravillon kariyerinde Inter, Benevonto Pescara, Sassuolo, Ascoli, Lorient gibi takımlarda da forma giydi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kulüp kariyerinde 207 maçta sahaya çıkan Gravillon, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.