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Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Son dakika spor haberi: Stoper mevkisini güçlendirmek için kollarını sıvayan Galatasaray, Reims forması giyen Andreaw Gravillon'u gündemine almıştı. 3.7 milyon euro+bonusları içeren bir teklifle anlaşma sağlamaya yakın olan Cimbom'a büyük bir şok geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:24
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre operasyonu yürüten sarı-kırmızılılar, son olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Milli futbolcu, Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Oyuncuya 400 bin euro kiralama ücreti ödeyecek olan Aslan'ın satın alma opsiyon bedeli ise 2.8 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Savunma hattına bir takviye daha yapmayı amaçlayan Cimbom, gözünü Fransa'ya çevirmişti.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Reims takımında forma giyen Andreaw Gravillon için bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibine 3.7 milyon euro+bonusları içeren bir teklif yaptı.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Transferde son aşamaya gelinmişken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

TORINO DEVREYE GİRDİ!
Galatasaray'ın transferini noktalamaya hazırlandığı Gravillon için son anda İtalyan ekibi Torino devreye girdi.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Çizme temsilcisi yaptığı görüşmelerde öne geçti ve transferde kontrolü eline geçirdi.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımı hayal eden Torino, Gravillon tramsferinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Yeni takımına imza atacak olan Andreaw Gravillon sezonun ikinci yarısında İtalya Serie A'da forma giyecek.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Stoper bölgesinde forma giyen Gravillon, sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fransa Ligue 1'de 15 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'a transfer şoku! Son anda iptal oldu

Gravillon kariyerinde Inter, Benevonto Pescara, Sassuolo, Ascoli, Lorient gibi takımlarda da forma giydi.

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