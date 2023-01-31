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Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Mauro Icardi'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın performansından memnun olduğu bilinen Icardi'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için görüşmelere başlayacağı bildirildi. İşte o tarih...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:50
Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Galatasaraylıların beklediği Mauro Icardi haberi İtalya'dan geldi.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

İtalyan basını, sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi'nin bonservisini alacağı müjdesini verirken, PSG ile görüşülecek tarihi de açıkladılar.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Taraftarların adım adım takip ettiği transferde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

MAURO ICARDI MÜJDESİ TARAFTARI COŞTURDU
Akşam'ın İtalyan basınından OK Calciomercato muhabiri Antonio Di Cello'dan derlediği habere göre; Galatasaray'da üstün bir performans ortaya koyan Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımda kalacak.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Inter'in eski kaptanı olmasına vurgu yapılan Icardi için Galatasaray'ın önümüzdeki hafta Paris Saint-Germain ile bonservis görüşmeleri için masaya oturacağı bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Haberin detaylarında Arjantinli yıldızın performansından bahsedilirken, Icardi için birçok kulübün kapıda olduğuna yer verildi.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Ancak yıldız ismin gönlünün Galatasaray'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Bu haber sonrası sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

SÜPER LİG'DE ICARDI FIRTINASI
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maç eksiği ve sakatlıklar sebebiyle bir süre formadan uzak kalmıştı.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Özel hayatında da çalkantılı bir dönem geçiren ve eşiyle ayrılık sürecine giren yıldız futbolcu, forma giydiği maçlarda taraftarı kendisine hayran bırakmayı başardı.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde şov yapan Mauro Icardi, iki mücadelenin kazanılmasında da aslan payına sahipti.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta birbirinden güzel 2 gole imza atan Arjantinli süper yetenek, Fenerbahçe deplasmanında da 3-1'lik galibiyetin kilit isimlerinden biriydi.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Mücadelenin son bölümünde oyuna giren 29 yaşındaki yıldız, kısa sürede bir asist ve bir müthiş golle kalitesini ortaya koydu.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

Sarı kırmızılı formayla 10 maça çıkan Icardi, 6 gol 5 asistlik bir istatistik elde etti.

Galatasaray'a Mauro Icardi ve transfer müjdesi! Tarih verdiler

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