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Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:50
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Ümraniyespor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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