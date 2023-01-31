Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isme sarı kart alarmı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.