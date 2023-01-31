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Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isme sarı kart alarmı

Galatasaray'da son dakika haberi... Lider, Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray, Ümraniyespor maçından galibiyetle ayrılması halinde, kulüp rekoru kıracak. Bununla beraber Galatasaray'da, Ümraniyespor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:14
Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında 1 Şubat Çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı takım, Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

OKAN BURUK MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GEÇMEK İÇİN SAHADA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Çarşamba günü kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında! 3 isim için sarı alarmı

Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.

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