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GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmayı planladığı Haris Seferovic ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Portekiz basını, adı Salernitana ile anılan ancak Kasımpaşa'ya transfer olacağı konuşulan İsviçreli forvetin yeni takımını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:50
GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Kış transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştiren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Cimbom, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Transferler kadar ayrılıkların da merak edildiği Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından PSV ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Patrick van Aanholt ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Haris Seferovic'ti.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Sezon başında Benfica'dan kiralanan tecrübeli santrfor, performansıyla bekleneni veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İsviçreli forvetin adı Salernitana ve Kasımpaşa ile anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Salernita'nın Seferovic transferinden çekildiği öğrenilirken, 30 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transfer olması beklenirken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

CELTA VIGO'YA GİDİYOR

O Jogo'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Seferovic ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

KARAGÜMRÜK DE İSTEDİ

Aynı haberde Fatih Karagümrük'ün de deneyimli forveti transfer etmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray formasıyla 10'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

1.89 boyundaki santrfor, Süper Lig'de skor katkısı veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Seferovic'in Türkiye Kupası'nda ise 2 golü bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

İsviçreli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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