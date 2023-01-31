GALATASARAY HABERLERİ - Seferovic'in yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken...

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Kış transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştiren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
Cimbom, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı.
Transferler kadar ayrılıkların da merak edildiği Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ile yollarını ayırdı.
Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından PSV ile anlaşma sağladı.
Patrick van Aanholt ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Haris Seferovic'ti.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan tecrübeli santrfor, performansıyla bekleneni veremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İsviçreli forvetin adı Salernitana ve Kasımpaşa ile anılıyordu.
Salernita'nın Seferovic transferinden çekildiği öğrenilirken, 30 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.
Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transfer olması beklenirken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
CELTA VIGO'YA GİDİYOR
O Jogo'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Seferovic ile anlaştı
KARAGÜMRÜK DE İSTEDİ
Aynı haberde Fatih Karagümrük'ün de deneyimli forveti transfer etmek istediği vurgulandı.
Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray formasıyla 10'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 maça çıktı.
1.89 boyundaki santrfor, Süper Lig'de skor katkısı veremedi.
Seferovic'in Türkiye Kupası'nda ise 2 golü bulunuyor.
İsviçreli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
İşte o haber...