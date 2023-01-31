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Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte Patrick van Aanholt'un yeni takımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncunun ayrılığını önce TFF'ye sonra KAP'a bildirdi. Cimbom'a veda eden Aanholt, kiralık olarak PSV'ye gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 00:28 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 01:05
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte Patrick van Aanholt'un yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı netleşti. Hollandalı sol bek, PSV Eindhoven'e gitti.

Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'den gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmeyi kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından PSV Eindhoven ile anlaştı.

Galatasaray Kulübü, Patrick van Aanholt'un kiralık olarak PSV'ye gittiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PSV DE RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'ın bildiriminden kısa süre sonra Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Van Aanholt transferini sosyal medyadan duyurdu.

Van Aanholt'un TFF'de güncellenen bilgileri:

Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Aanholt, 2 asist yaptı.

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