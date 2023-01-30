Rekabet kızışıyor

GALATASARAY’ın tandemi Nelsson ve Abdülkerim’den oluşuyor. Giresun karşısındaki etkili futboluyla Emin Bayram “Ben de varım” dedi. Kaan Ayhan da bu yarışa ortak olacak ve forma için üç isimle savaşacak. Öte yandan Nelsson’a iyi bir teklif gelmesi halinde satılması da gündemde...
Galatasaray'ıntandemi Nelsson ve Abdülkerim'den oluşuyor. Giresun karşısındaki etkili futboluyla Emin Bayram "Ben de varım" dedi. Kaan Ayhan da bu yarışa ortak olacak ve forma için üç isimle savaşacak. Öte yandan Nelsson'a iyi bir teklif gelmesi halinde satılması da gündemde...