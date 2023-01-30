Haberler Galatasaray Liverpool’un kapısını çaldı

Liverpool’un kapısını çaldı

Kaan Ayhan'ı alan Galatasaray'ın savunmaya Liverpool'dan Nat Phillips'i de istediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre; oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak. Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre, 25 yaşındaki İngiliz stoperin, transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Liverpool’un kapısını çaldı
Kaan Ayhan'ı alan Galatasaray'ın savunmaya Liverpool'dan Nat Phillips'i de istediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre; oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak. Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre, 25 yaşındaki İngiliz stoperin, transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
DİĞER
İclal Aydın kızı Lal'i yolcu etti! "Küçük kuşum, peri kızım bu kez gerçekten yuvadan uçtu" İclal Aydın'dan duygusal paylaşım!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı: Daha istekli...
Fransız basını yazdı: G.Saray Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" 07:28
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
Daha Eski
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32