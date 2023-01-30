Liverpool’un kapısını çaldı

Kaan Ayhan'ı alan Galatasaray'ın savunmaya Liverpool'dan Nat Phillips'i de istediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre; oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak. Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre, 25 yaşındaki İngiliz stoperin, transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
Kaan Ayhan'ı alan Galatasaray'ın savunmaya Liverpool'dan Nat Phillips'i de istediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre; oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak. Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre, 25 yaşındaki İngiliz stoperin, transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.