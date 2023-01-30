Haberler Galatasaray Hem başarılı hem mütevazı

Hem başarılı hem mütevazı

Galatasaray'ın başında harikalar yaratan Okan Buruk, camia olarak kenetlendiklerini ve bu durumun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Hem başarılı hem mütevazı

Galatasaray'ın başında harikalar yaratan Okan Buruk, camia olarak kenetlendiklerini ve bu durumun da başarıyı getirdiğini söyledi. Kendisi ve takımın kırdığı rekorları değerlendiren genç teknik adam, "Ligde 10. galibiyeti aldık. Resmi olarak 13 maç oldu. Bu rekorları kıracak olan bir oyuncu grubu var. Buradaki rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray seyircisi ve camiası. Biz de onun içerisinde oyuncu grubumuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan birlikteliğimizi sahada göstermemiz, girenin ve çıkanın sahada aynı performansı sergilemesi. Oyuncularıma buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

DİĞER
Ünlü fenomen Melodi Elbirliler, Arda Türkmen ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı: Daha istekli...
Fransız basını yazdı: G.Saray Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? - 30 Ocak İSKİ kesinti listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker" 07:28
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
Daha Eski
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32