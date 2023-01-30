Hem başarılı hem mütevazı

Galatasaray'ın başında harikalar yaratan Okan Buruk, camia olarak kenetlendiklerini ve bu durumun da başarıyı getirdiğini söyledi. Kendisi ve takımın kırdığı rekorları değerlendiren genç teknik adam, "Ligde 10. galibiyeti aldık. Resmi olarak 13 maç oldu. Bu rekorları kıracak olan bir oyuncu grubu var. Buradaki rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray seyircisi ve camiası. Biz de onun içerisinde oyuncu grubumuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan birlikteliğimizi sahada göstermemiz, girenin ve çıkanın sahada aynı performansı sergilemesi. Oyuncularıma buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.