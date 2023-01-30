Haberler Galatasaray Gücüne güç kattı

Gücüne güç kattı

Takım sahada, yönetim masa başında harıl harıl çalışıyor. 4-0’lık Giresun zaferinin ardından Kaan Ayhan’ın da transferi açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar mest oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Gücüne güç kattı

Galatasaray'da işler tıkır tıkır işliyor. Okan Buruk ve futbolcular sahada görevlerini layıkıyla yerine getirirken Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de hem finansal sorunları çözüyor hem de takımı güçlendirmek için çalışıyor. Erden Timur önderliğinde çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten transfer komitesi, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadroya dahil etti. 4-0'lık Giresunspor maçının hemen ardından transfer resmen açıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar iki coşkuyu bir arada yaşadı. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer olan 28 yaşındaki stoperin transfer detayları da ortaya çıktı.

600 BİN EURO ALACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 400 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Milli stoperin satın alma opsiyonu ise 2.8 milyon euro... İtalyan ekibi Sassuolo'dan net 1.3 milyon euro kazanan Kaan Ayhan, Galatasaray'dan yarım sezon için 600 bin euro alacak. Kiralık döneminin ardından sarı-kırmızılı ekiple 3 senelik kontrat imzalayacak olan Kaan Ayhan, ilk sene 1 milyon euro, ikinci senesinde 1 milyon 250 bin euro, son senesinde ise 1 milyon 350 bin euro kazanacak. Karşılaşma sonrasında İstanbul'a gelen Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu.

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