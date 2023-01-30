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Galatasaray'da Seferovic'in ayrılığı gerçekleşiyor! Kasımpaşa ya da Salernitana'ya...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, beklentilerin altında kalmış ve Okan Buruk tarafından tercih edilmemişti. Galatasaray'da Seferovic ile yolların ayrılacağı bilinirken, Portekiz'in ünlü gazetesi O Jogo, konuya ilişkin önemli bir haberi kaleme aldı. Buna göre Seferovic'in geleceği 30 Ocak Pazartesi günü belli olacak ve oyuncunun önünde tercih için 2 takım var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:26
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'da Seferovic'in ayrılığı gerçekleşiyor! Kasımpaşa ya da Salernitana'ya...

Galatasaray'da Harif Seferovic ile yolların ayrılması beklenirken, konuya ilişkin önemli bir haber gündeme geldi.

Portekiz gazetesi O Jogo, 30 Ocak Pazartesi günü Seferovic ile Galatasaray'ın yollarını ayıracağını iddia etti.

2 İHTİMAL VAR
Haberde yer alan bilgilere göre Seferovic, Kasımpaşa ya da Salernitana arasında seçim yapacak.

Transfere dair müzkerelerin sürdüğü kaydedilirken, Benfica'nın, Seferovic'in transferi konusunda zorluk çıkarmayacağı bilgisi eklendi.

Öte yandan transferde sürecin, 'Seferovic'in maaşı' konusunda olduğu, bu konuda onay veren ilk takıma Seferovic'in imza atacağı aktarıldı.

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