Galatasaray'da Seferovic'in ayrılığı gerçekleşiyor! Kasımpaşa ya da Salernitana'ya...

Galatasaray'da Harif Seferovic ile yolların ayrılması beklenirken, konuya ilişkin önemli bir haber gündeme geldi.

Portekiz gazetesi O Jogo, 30 Ocak Pazartesi günü Seferovic ile Galatasaray'ın yollarını ayıracağını iddia etti.

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Haberde yer alan bilgilere göre Seferovic, Kasımpaşa ya da Salernitana arasında seçim yapacak.

Transfere dair müzkerelerin sürdüğü kaydedilirken, Benfica'nın, Seferovic'in transferi konusunda zorluk çıkarmayacağı bilgisi eklendi.

Öte yandan transferde sürecin, 'Seferovic'in maaşı' konusunda olduğu, bu konuda onay veren ilk takıma Seferovic'in imza atacağı aktarıldı.



