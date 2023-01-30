Galatasaray Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşuyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, geniş alanda pas organizasyonlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
📸 HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarımız sürüyor. 💪 #GSvÜMR pic.twitter.com/4WJUcGSokr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2023