Galatasaray Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşuyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda pas organizasyonlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.