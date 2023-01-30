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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı. Bu transferin detayları ortaya çıktı. Oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme nedeni de belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:44
GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Galatasaray'ın sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinin perde arkası ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Galatasaray'ın yaz döneminde de gündemine gelen ama son anda gerçekleşmeyen Kaan Ayhan transferi stratejik bir hamle ile olumlu sonuçlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcunun transferine noktayı koymak için sarı-kırmızılı kulüpten Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli'nin Almanya'dan yakın dostu olan Kaan'ı hemen ikna ettiği, uzun pazarlıklar sonunda da Sassuolo'nun direncini kırdığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kaan Ayhan'ın çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğu ve sarı-kırmızılıları "gönlünde yatan aslan" olarak gördüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Yaz döneminde Galatasaray'a transferi gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Sassuolo'da hocasıyla arası açılan Kaan Ayhan'ın transferi Okan Buruk'un elini de çok rahatlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

İstanbul'a gelen Kaan Ayhan'ın maliyeti de belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

400 bin euroya kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 2.8 milyon euro olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kaan yarım sezon için 600 bin euro alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Milli futbolcu önümüzdeki 3 yıl için ise 1 milyon, 1 milyon 250 bin ve 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Farklı pozisyonlarda oynayabilen milli futbolcu yerli denkleminde önemli bir hamle olmasının yanı sıra savunmada önemli bir alternatif olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kaan ayrıca Dubois'nın sol bekte devam edeceği düşünüldüğünde Sacha Boey için de sağ bekte önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kaan Ayhan için Beşiktaş da devreye girmiş, İtalyan kulübü Sassuolo ile pazarlık için masaya oturmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

İlk etapta kiralık düşünülen oyuncu için İtalyanlar zorunlu satın alma maddesi koymak istedi, siyah-beyazlılar bunu kabul etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Böyle olunca görüşmeler daha fazla ilerleyemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kaan Ayhan'ın Türkçe, Almanca, İtalyanca ve İngilizce bilmesi büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Yeni Galatasaraylı, bu özelliğinden dolayı takım içerisinde köprü vaziyeti de görecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 55 maça çıktı. Sassuolo formasıyla takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş...

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro...

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