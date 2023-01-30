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Aslantepe’de çok daha muhteşem olacak!

Giresunspor karşısında muhteşem bir gole imza atan Leo Dubois, kazandıkları maçlara takılıp kalmadıklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Aslantepe’de çok daha muhteşem olacak!

Giresunspor karşısında muhteşem bir gole imza atan Leo Dubois, kazandıkları maçlara takılıp kalmadıklarını söyledi. Fransız oyuncu, "Bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki; geçmiş geçmişte kalmıştır. Tabii bu maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" dedi. GS TV'ye konuşan Leo Dubois, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili de şunları söyledi: Çok mutlu oldum kazandığımız için. Ama tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum.

TARAFTAR İNANILMAZ

Galatasaray taraftarının çok özel olduğunu kaydeden Leo Dubois, "Açıkçası inanılmaz. Avrupa'da çok ender şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarından bahsedildi. Şuanda tek hedefim; kupalar kazanmak ve stadımızda, taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak" diye konuştu.

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