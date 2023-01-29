TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-0 yendi.
Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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İngiliz basınından The Athletic, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Nat Phillips'i istediğini yazdı.
Haberde, sarı-kırmızılı yöneticilerin 25 yaşındaki futbolcuyu kalıcı olarak transfer etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.
Transferde başka opsiyonların üzerinde durulduğu bilgisi de paylaşıldı.
Buna göre oyuncuyu sezon sonunda kadar kiralama ve satın alma opsiyonuyla kiralama gibi seçeneklerin masada olduğu kaydedildi.
Liverpool'un genç futbolcu için 10 milyon sterlin gibi bir rakam belirlediği de aktarıldı.
Öte yandan Bundesliga'dan bazı kulüplerin de Phillips'i istediği ancak favori kulübün Galatasaray olduğunun altı çizildi.
Genç stoperin de Galatasaray'a gitme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
Oyuncunun Kırmızılar'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
NATHANIEL PHILLIPS KİMDİR?
21 Mart 1997 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bolton altyapısında başladı.
Ardından Liverpool altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla Stuttgart ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giydi.
1.90 cm boyundaki Phillips, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...