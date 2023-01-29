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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefindeki ismi İngiliz basını duyurdu. Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Nat Phillips'in peşinde olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:59
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-0 yendi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

İngiliz basınından The Athletic, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Nat Phillips'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Haberde, sarı-kırmızılı yöneticilerin 25 yaşındaki futbolcuyu kalıcı olarak transfer etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Transferde başka opsiyonların üzerinde durulduğu bilgisi de paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Buna göre oyuncuyu sezon sonunda kadar kiralama ve satın alma opsiyonuyla kiralama gibi seçeneklerin masada olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Liverpool'un genç futbolcu için 10 milyon sterlin gibi bir rakam belirlediği de aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Öte yandan Bundesliga'dan bazı kulüplerin de Phillips'i istediği ancak favori kulübün Galatasaray olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Genç stoperin de Galatasaray'a gitme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Tam adı Nathaniel Phillips olan İngiliz futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 5 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Oyuncunun Kırmızılar'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

NATHANIEL PHILLIPS KİMDİR?

21 Mart 1997 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Profesyonel futbol kariyerine Bolton altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Ardından Liverpool altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Sırasıyla Stuttgart ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

1.90 cm boyundaki Phillips, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Liverpool'lu Nat Phillips'i istiyor

Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

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